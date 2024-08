Il compagno di Sharon Verzeni dai carabinieri, nuovo interrogatorio dopo quello la notte del delitto

Nuovo interrogatorio in caserma per Sergio Ruocco, il compagno di Sharon Verzeni, la 33enne di Terno d’Isola uccisa a coltellate mentre passeggiava per strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Ruocco è entrato nel Comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo alle 15, accompagnato dal padre. Alle 17 era ancora sotto interrogatorio, come persona informata sui fatti.

Dove era Ruocco la sera dell’omicidio

Sergio Ruocco era stato sentito dai carabinieri nelle ore immediatamente successive all’uccisione di Sharon: i sospetti degli inquirenti si erano infatti inizialmente concentrati proprio su di lui, com’è normale in casi del genere, ma il suo alibi – il fatto di trovarsi a casa, a letto – era stato confermato da due telecamere di vicini di casa della coppia.

Le indagini sulle immagini delle telecamere

Dai filmati si vedeva Sharon uscire di casa attorno a mezzanotte e poi nessun altro. Il fatto che Ruocco dovesse di nuovo essere sentito dai carabinieri come persona informata sui fatti era già noto: non è però chiaro se nel frattempo siano emersi ulteriori aspetti da chiarire. Nelle ultime ore i carabinieri di Bergamo avevano sentito, già da ieri, diversi residenti della zona teatro dell’omicidio, proprio per capire se qualcuno possa aver visto qualcosa di sospetto e non averlo ancora riferito.

L’arresto a Terno d’Isola

Oggi è stato arrestato un 33enne che si trovava a Terno d’Isola la notte dell’omicidio di Verzeni. L’uomo è stato rintracciato a Stezzano lo scorso 7 agosto e aveva con sé 38 grammi di cocaina. Il 33enne la sera del 29 luglio aveva dormito nel box che è stato sequestrato dagli inquirenti. Ma il 33enne non avrebbe alcun legame con l’indagine per omicidio.

In aggiornamento

