Tempesta di vento e sabbia a Torino, il cielo si colora di giallo – Il video

Torino è stata colpita da una violenta tempesta di vento che ha interessato diversi quartieri della città e si è estesa fino al centro. Il fenomeno atmosferico si è rivelato particolarmente insolito e a tratti inquietante. Il cielo si è rapidamente coperto di nuvole nere, creando un’atmosfera cupa e minacciosa. Al contempo, in direzione sud, il cielo si è tinto di giallo-arancione, quasi fino al suolo, come se fosse in atto una tempesta di sabbia. A rendere ancora più particolare la situazione, un’enorme nuvola si è abbassata rapidamente, coprendo parte della collina fino al livello del fiume Po, creando un effetto simile a una densa nebbia.

L’allerta gialla

Dopo una prima fase di forte vento e tuoni, è iniziata a cadere una pioggia intensa, che ha interessato diverse zone di Torino. Le autorità hanno emesso un’allerta gialla per temporali su tutto il Piemonte, che durerà fino a domani. Questo livello di allerta segnala la possibilità di temporali localmente intensi, con rischi legati a forti raffiche di vento, precipitazioni con durata media di 1 ora, a cui possono associarsi allagamenti localizzati dovuti all’intensità delle piogge.

