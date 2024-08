Parma, 16enne trovata morta nel sonno. L’amico aveva provato a svegliarla, poi l’allarme. Disposta l’autopsia

Ha provato a svegliarla, ma non dava segni di vita. Un 18enne a Parma ha chiamato subito il 118 lanciando l’allarme per l’amica. La 16enne, residente in città, aveva passato la serata con lui ed era poi andata a dormire a casa del ragazzo. La mattina del 13 agosto la scoperta e la chiamata disperata. I soccorsi arrivati con autoambulanza e automedica ne hanno constatato il decesso. Secondo quanto riporta la Gazzetta di Parma, sul posto è sopraggiunta anche la polizia per raccogliere la testimonianza del ragazzo e ricostruire l’accaduto. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul corpo della 16enne per accertare cosa sia successo e per verificare qualsiasi ipotesi.

Leggi anche: