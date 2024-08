Maltempo a Imperia, downburst causa danni: nubifragi, trombe marine, blackout e cabine elettriche in fiamme – Il video

Un violento temporale accompagnato da un nubifragio si è abbattuto questa mattina verso le 8 nella provincia di Imperia, provocando numerosi danni e disagi alla popolazione. Il fenomeno meteorologico, identificato come un downburst dall’agenzia regionale Arpal, ha portato con sé forti raffiche di vento e una significativa diminuzione della temperatura. Decine di chiamate di soccorso sono state indirizzate ai vigili del fuoco, che hanno ricevuto diverse richieste di intervento per allagamenti, alberi sradicati e danni strutturali in diverse zone della provincia. Secondo l’Arpal, il downburst ha prodotto raffiche di vento fino a 128 km/h, un calo termico di circa 8 gradi in un’ora e un’intensità di pioggia di 19.8 mm in 15 minuti a Seborga. Per seguire l’evoluzione del maltempo, Arpal invita la popolazione a consultare il sito omirl.regione.liguria.it.

Tracilli abbattuti e trombe marine

A Ventimiglia, due cabine elettriche sono andate in fiamme, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici della rete elettrica per mettere in sicurezza l’area. Sul Ponte Doria di Ventimiglia, vecchi tralicci sono stati abbattuti dal vento, provocando danni all’impalcatura di un albergo in fase di demolizione a Portosole, Sanremo. Inoltre, a Ospedaletti e Vallecrosia, trombe marine hanno danneggiato alcuni stabilimenti balneari, causando danni alle cabine e alle recinzioni delle spiagge, come si vede nel video.

Blackout

La violenta ondata di maltempo ha provocato alcuni blackout in diverse aree. In particolare, nelle gallerie dell’A10 tra Arma di Taggia e la barriera di Ventimiglia, le luci sono spente in entrambi i sensi di marcia. Il sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, ha annunciato l’interruzione dell’energia elettrica in diverse zone della città. Dopo aver parlato con gli addetti e i responsabili di Enel, il sindaco ha dichiarato che la società sta intervenendo per risolvere i guasti alle centraline e sta mantenendo un continuo contatto per evitare altri disagi alla popolazione. Attualmente, la situazione è in fase di normalizzazione grazie agli interventi delle squadre di emergenza e dei tecnici. Le autorità locali continuano a monitorare le condizioni meteorologiche per fornire tempestive informazioni e indicazioni alla cittadinanza, raccomandando alla popolazione di prestare la massima attenzione e di evitare di recarsi nelle zone colpite dal maltempo se non strettamente necessario.

