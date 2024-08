Valtellina, esplosione durante il pranzo di Ferragosto: feriti alcuni avventori del rifugio alpino

Alcuni avventori si erano radunati presso il rifugio alpino “Bar Bianco” sulle alpi Orobie a Rasura, in Valtellina, per festeggiare il Ferragosto. Ma un’improvvisa esplosione, avvenuta poco prima delle 13, ha interrotto il loro pranzo. Alcuni avventori, almeno cinque, secondo le prime notizie informazioni, sono rimasti feriti. Non è ancora chiaro, stando a quanto trapelato finora, quale sia stata la causa dell’incidente: forse la deflagrazione è da ricondurre a un’improvvisa fuga di gas. Sono in corso ora le operazioni di soccorso, anche con l’elicottero, da parte dei sanitari del 118 e dei Vigili del fuoco. Sul posto anche I carabinieri per avviare le prime indagini sulle cause. Due escursionisti hanno raccontato al Corriere della Sera: «Il rifugio era pieno di persone, molte a pranzo. Noi abbiamo pagato il conto e ci siamo allontanati. Poco dopo abbiamo sentito provenire un forte rumore dall’interno, come fosse una bomba, poi le stoviglie sono volate fuori dalle finestre aperte». Lo scoppio «sembrerebbe essere partito dalla cucina».

