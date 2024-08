Palermo, turista francese di 19 anni denuncia una violenza sessuale in spiaggia

Una turista francese di 19 anni ha raccontato ai carabinieri di Partinico di essere stata vittima di una violenza sessuale sulla spiaggia di Balestrate (Palermo). L’aggressore sarebbe un 27enne che durante la notte di Ferragosto avrebbe provato a palpeggiarla in maniera pesante.

Le indagini

La giovane ha spiegato ai militari che il 27enne avrebbe tentato di stuprarla. La ragazza sarebbe però riuscita a fuggire e a trovare un nascondiglio prima di essere soccorsa dal personale del 118. I sanitari l’hanno quindi trasportata all’ospedale di Partinico per fare i controlli di rito. Qui la turista, ancora in stato di choc, ha raccontato ai carabinieri quanto successo. Grazie alla sua ricostruzione e a quella di alcuni testimoni le autorità hanno rintracciato il presunto autore della violenza sessuale. Il 27enne ha fornito la sua versione dell’accaduto che ora andrà confrontata con quella della giovane e con gli esiti degli esami condotti in ospedale.

Leggi anche: