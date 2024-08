Napoli, il medico che aveva in casa otto milioni di euro in contanti

Otto milioni di euro di denaro in contanti. E nessuna giustificazione sulla provenienza. Per questo un medico residente a Santa Maria La Carità ma con attività professionale nel settore previdenziale a Pompei ha subito un sequestro da parte della Guardia di finanza durante una verifica fiscale. La perquisizione è scattata durante una verifica fiscale ed è stata effettuata al suo domicilio con l’autorizzazione della procura di Torre Annunziata. Le fiamme gialle, fa sapere l’agenzia di stampa Agi, hanno infatti trovato un locale occultato dietro un armadio adibito a caveau, all’interno del quale è stata scoperta l’ingente somma divisa in mazzette da 20, 50, 100 e 200 euro, avvolte in buste con scritte e annotazioni varie. Il gip ha convalidato il sequestro. Per gli inquirenti a carico del medico ci sono concreti e specifici indizi per truffa aggravata ai danni dello Stato e di ricettazione.

Leggi anche: