Palermo, barca a vela affonda per tromba d’aria: sette dispersi, individuata la prima vittima. Ecco i soccorsi per recuperare i naufraghi (tra cui un bimbo di un anno) – Il video

Una barca a vela di circa 50 metri con 22 persone a bordo è affondata intorno alle 5 del mattino di oggi, 19 agosto, nel tratto di mare davanti a Porticello in provincia di Palermo. La causa è il maltempo. In 15 sono stati salvati dalle motovedette della guardia costiera e dai vigili del fuoco. I dispersi sono sei. Il corpo di un uomo, individuato vicino alla barca, è stato recuperato dai sommozzatori. L’imbarcazione è affondata tra le 4 e le 5 del mattino a causa di un temporale arrivato in zona. I sommozzatori dei vigili del fuoco e il nucleo subacquei della guardia costiera di Messina si sono già immersi per raggiungere lo scafo, a 49 metri di profondità a circa mezzo miglio dalla costa. Ad aiutare le ricerche dall’alto ci sono due elicotteri che stanno sorvolando la zona dell’incidente, uno dei vigili del fuoco partito da Catania e uno della guardia costiera. Carabinieri, 118 e protezione civile stanno accogliendo i superstiti.

L’incidente

La nave a vela batte bandiera inglese e si chiama Bayesan. A bordo c’erano per lo più britannici, ma anche un neozelandese, un cittadino dello Sri-Lanka, due anglo francesi e un irlandese. In tutto, secondo quanto accertato dalla Capitaneria di Porto, sulla imbarcazione c’erano 10 membri dell’equipaggio e 12 passeggeri. I sommozzatori dei vigili del fuoco e i militari della Capitaneria hanno salvato un bimbo di un anno che è stato trasportato all’ospedale dei Bambini di Palermo insieme alla madre. Il padre è stato portato invece all’ospedale Civico, mentre altre 5 persone sono al punto d’emergenza di Bagheria. Dei dispersi l’unico componente dell’equipaggio è il cuoco; oltre a lui mancherebbero all’appello altri britannici, un canadese e due americani. I soccorritori non escludono che i sei dispersi, al momento del disastro, si trovassero all’interno delle cabine e che quindi possano esser rimasti lì intrappolati. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto. Nelle prossime ore saranno sentiti i quindici superstiti e il comandante, che al momento è molto provato da quanto successo. L’imbarcazione si trovava nel porto di Porticello; ieri notte ha preso il largo. La tromba d’aria avrebbe abbattuto l’albero con la vela provocando uno sbilanciamento dell’imbarcazione. Accanto alla barca, poi inabissata, c’era l’imbarcazione olandese della Sir Robert B P che ha prestato soccorso ai superstiti.

I testimoni: «C’è stata la tromba d’aria. L’ancora era abbassata»

All’Ansa un pescatore di Porticello, Pietro Asciutto, ha spiegato: «Ero a casa quando c’è stata la tromba d’aria. Ho chiuso subito tutte le finestre. Poi ho visto l’imbarcazione, aveva un solo albero, era molto grande. L’ho vista affondare all’improvviso. Credo che la tromba d’aria sia arrivata da Porticello poco dopo sono sceso nella Baia di Santa Nicolicchia per vedere meglio cosa stesse accadendo. La barca galleggiava ancora, poi d’un tratto è scomparsa. L’ho vista affondare con i miei occhi». I pescatori hanno lanciato l’allarme, come riferisce all’Ansa il marinaio Fabio Cefalù: «Verso le 3.55 abbiamo assistito alla tromba d’aria. Dopo un quarto d’ora abbiamo visto un razzo a 500 metri di distanza dalla banchina. Verso le 4.35 siamo usciti in mare per dare soccorso, però abbiamo visto solo i resti dell’imbarcazione che galleggiavano. Non vi erano uomini a mare. Così abbiamo subito chiamato la capitaneria di porto». Secondo alcuni testimoni che hanno assistito all’incidente e che ora stanno aiutando gli inquirenti nella ricostruzione, la barca a vela aveva «l’ancora abbassata» ed era in rada, cioè stava vicino a un’insenatura vicino al porto. «Quell’imbarcazione era tutta illuminata – racconta un testimone – Verso le 4.30 di mattina non c’era più. Una bella imbarcazione dove c’era stata una festa. Una normale giornata di vacanza trascorsa in allegria in mare si è trasformata in tragedia. L’imbarcazione non era distante dal porto. Bastava poco per alzare l’ancora e dirigersi in porto. Evidentemente sono stati sorpresi dalla burrasca che si è abbattuta improvvisamente e non sono riusciti ad evitare l’affondamento».

Il Bayesian

Il Bayesian è una barca a vela di 56 metri con stazza lorda di 473 tonnellate, costruita dal cantiere Perini navi Viareggio nel febbraio 2008, ristrutturata nel 2020, e progettata per viaggi di lusso. Secondo Vessel finder la barca è arrivata a Porticello dopo una sosta a Milazzo e un passaggio davanti Cefalù. L’area dei ponti è di 436 metri quadrati e le sei cabine occupano un’area di 143 metri quadrati. A bordo dice il costruttore possono essere ospitati il proprietario e 11 ospiti oltre ai 10 membri dell’equipaggio. Bayesian è costruito con uno scafo e una sovrastruttura in alluminio, con ponti in teak. Alimentato da due motori diesel Mtu a 8 cilindri da 965 CV, naviga a 12 nodi e raggiunge una velocità massima di 15 nodi. La barca ha il secondo albero più alto al mondo e il più grande albero in alluminio di 75 metri.

