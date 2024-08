Sardegna, tromba d’aria all’Isola rossa: paura tra i residenti e i turisti in spiaggia – Il video

Nessun ferito ma tanta paura quella che hanno passato abitanti e turisti all’Isola Rossa, località balneare nel Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, in Sardegna, quando una tromba d’aria ha spazzato via oggetti e vegetazione, provocando il fuggi fuggi dalle spiagge. Il fenomeno atmosferico ha generato disagi anche nel vicino comune di Badesi. Al momento non si registrano danni ingenti, ma solo detriti sparsi nelle campagne. Tante le foto e i video postati sui social network. Qui alcune immagini raccolte da “Welcome to Sardegna” e nel video sopra dalla pagina “Il sassarese medio”.

