Tajani: «Lo Ius Scholae è una nostra idea di società. Autonomia? Prima si facciano i Lep»

«Il tema dello Ius scholae è una nostra visione della società e dell’Italia, non una priorità del Governo. Diciamo quello che pensiamo su questo argomento». Lo dichiara il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato a “L’Arena” di Verona. «Noi siamo leali, ma – aggiunge – dobbiamo anche guardare a un’Italia che cambia e, come centrodestra, non dobbiamo lasciare certi argomenti alla sinistra».

«Nessuno ha mai detto che vogliamo un referendum abrogativo».

Il vicepremier è poi intervenuto anche sull’autonomia differenziata. «Nessuno ha mai detto che vogliamo un referendum abrogativo, ma vigileremo sull’applicazione dell’autonomia differenziata. Il che non significa certo che non la vogliamo. Noi di Forza Italia abbiamo detto che prima si fanno i Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni, in tutte le regioni, poi si fa l’autonomia», ha dichiarato. «Poi – aggiunge il segretario di Fi – su materie come il commercio internazionale bisogna vigilare, per non fare danni alle imprese. L’abbiamo votata in Cdm e in Parlamento la legge sull’autonomia. Noi siamo sempre coerenti, col diritto di esprimere le nostre idee».

