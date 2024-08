Ascoli Piceno, tragedia in campagna: bimbo di 3 anni cade in un canale d’irrigazione e muore

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno. Un bambino di tre anni è caduto in un canale irriguo mentre si trovava in zona con la famiglia, di origine straniera. Dopo l’allerta lanciata dalla famiglia stessa, sono partite le ricerche. Decisiva la segnalazione di due persone che hanno visto il corpicino in acqua ed hanno allertato i vigili del fuoco e i carabinieri che lo stavano cercando. Il piccolo è stato quindi raggiunto e recuperato, a circa 400 metri da dove era stato visto l’ultima volta, ma si trovava ormai in condizione disperate. I soccorritori, tra cui i sanitari del 118, hanno tentato a lungo di rianimare il bimbo, ma senza successo. L’eliambulanza allertata è stata rimandata indietro prima dell’arrivo, perché il piccolo era ormai deceduto. Era caduto in un canale profondo circa un metro e mezzo.

Leggi anche: