Giugliano, smart si ribalta: bambina di otto anni perde la vita, ferita la sorella sedicenne

Nell’abitacolo erano in quattro: i due genitori e le figlie. Il conducente non aveva la patente, l’auto non era assicurata

Una smart si è ribaltata stamane, forse a causa della forte velocità, a Giugliano in provincia di Napoli. Nell’impatto ha perso la vita una bambina di otto anni. Dentro l’abitacolo, in quattro in una macchina a due posti, i genitori, la piccola e la sorella di 16 anni. Quest’ultima è ricoverata, con ferite e fratture, all’ospedale di Pozzuoli. Nello stesso pronto soccorso, ma solo in osservazione, la madre. Mentre per il padre che era alla guida solo qualche escoriazione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e sono intervenuti sul luogo dell’incidente con i soccorsi, nel piccolo cofano posteriore c’era la ragazza di 16 anni. La bimba di otto anni si trovava seduta in braccio alla madre sul sedile anteriore, senza cintura di sicurezza. Da ulteriori controlli è emerso che l’auto era senza assicurazione ed il conducente senza patente.

(in copertina foto di repertorio Ansa/EPA/FRANCK ROBICHON)

