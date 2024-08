Torino, 26enne accoltellato al cuore muore in ospedale. I sospetti sul mondo della droga e la pista della vendetta

L’aggressione è avvenuta la sera di venerdì 23 agosto in una delle principali arterie di Torino, corso Giulio Cesare. Un 26enne, di origine marocchina, è stato accoltellato al cuore ed è stato poi ricoverato d’urgenza all’ospedale San Giovanni Bosco. Ma il giovane non ce l’ha fatta ed è morto oggi, 25 agosto, per la gravità della ferita riportata. Ora la polizia indaga per omicidio, ed è caccia all’aggressore. Gli inquirenti stanno acquisendo le informazioni utili a indirizzare il prosieguo delle indagini, ma per ora brancolano nel buio. L’aggressione è avvenuta intorno alle 20.30 di venerdì nel quartiere Aurora, al numero 25 di Corso Giulio Cesare. La zona è legata a episodi di criminalità e microcriminalità ed è perciò attenzionata dalle forze dell’ordine.

I sospetti e le indagini

Una coincidenza che non sorprende Patrizia Alessi, capogruppo di FdI nella circoscrizione 7: «Poteva capitare ovunque….ma è capitato in Corso Giulio Cesare 25……siamo visionari Noi che denunciamo risse e altro in zona??? Cosa deve ancora accadere in quel luogo??? Luogo fuori controllo Tante risse violente pubblicate anche su Fb, ma la Città ha continuato ignorare il tutto. Cosa deve ancora capitare finché si prendano provvedimenti?». Una situazione che aveva denunciato in una lettera indirizzata all’assessore comunale alla Legalità e alla Sicurezza, Marco Porcedda, e per conoscenza al questore e al prefetto di Torino. Missiva firmata insieme ai colleghi Domenico Giovannini e Francesco Caria. La polizia per ora sta orientando le indagini all’interno degli ambienti di spaccio di droga. Si pensa anche a una vendetta. Sempre a Torino un altro giovane è stato accoltellato giorni fa su un autobus della linea 72 del trasporto pubblico. Il ragazzo, rimasto ferito, si trova in ospedale.

