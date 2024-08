Roma, ritirati i 15 licenziamenti via Whatsapp ai dipendenti della fabbrica Yokohama di Tivoli: «Una vittoria dei lavoratori»

«La multinazionale Yokohama ha ritirato i 15 licenziamenti via Whatsaap dei lavoratori della cooperativa Car on Click che opera nella fabbrica di pneumatici a Tivoli». Lo annunciano la consigliera regionale del Pd Marta Bonafoni e il deputato dem Arturo Scotto in una nota congiunta. Nei giorni scorsi, quindici lavoratori della fabbrica romana della Yokohama a Tivoli, vicino a Roma, erano stati lasciati a casa dall’azienda con un messaggio su Whatsapp. Un episodio denunciato con forza dai sindacati e che ha finito per coinvolgere direttamente anche la politica. Il deputato del Pd Arturo Scotto ha parlato di «vero e proprio sopruso» e ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare per chiedere l’intervento del governo.

La Filt Cgil ha indetto una manifestazione di protesta davanti ai cancelli dello stabilimento il 2 settembre, giorno in cui dovrebbe riaprire la fabbrica. Secondo i sindacati, la cooperativa Car On Click stava pianificando di sostituire i quindici dipendenti con nuovi lavoratori da assumere con stipendi più bassi e minori tutele contrattuali. Dopo la diffusione della notizia – e la conseguente indignazione dell’opinione pubblica – l’azienda avrebbe deciso di ritirare i licenziamenti e reintegrarli alle stesse condizioni contrattuali. «Dopo la mobilitazione del sindacato e le iniziative che abbiamo promosso in Parlamento e in Consiglio regionale del Lazio, l’azienda è tornata finalmente sui suoi passi», annuncia l’esponente dem Scotto. «Una vittoria innanzitutto dei lavoratori», aggiunge.

Leggi anche: