Napoli, crolla il solaio per una fuga di gas: tre feriti estratti dalle macerie, evacuate 8 famiglie

I tre uomini, di nazionalità straniera, sono ricoverati nell’ospedale Cardarelli di Napoli per ustioni in varie parti del corpo

Sono tre le persone rimaste ferite a Napoli a causa del crollo del solaio di un’abitazione in Vico della Pace, nel rione Forcella. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e diverse volanti della polizia di Stato. Stando alle prime ricostruzioni, il cedimento sarebbe riconducibile all’esplosione di una bombola di gas in un locale a piano terra di vico San Nicola ai Casati, sottostante un edificio di quattro piani cui si accede da vico della Pace. A quanto si è appreso, i tre uomini feriti, estratti vivi dalla macerie e trasportati in ospedale per le ustioni riportate, non sarebbero in gravi condizioni. Nel frattempo, è stata disposta l’evacuazione delle otto famiglie residenti nello stabile del centro di Napoli.

Al momento nello stabile evacuato si trovano ancora tre persone, con difficoltà di deambulazione, che attendono l’installazione di una passerella per agevolare lo spostamento. I vigili del fuoco stanno operando sul posto, presenti anche la protezione civile del comune di Napoli, le forze dell’ordine e il 118. Sull’episodio il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato a palazzo di governo una riunione del Centro coordinamento soccorsi, appena conclusa.

Foto copertina: X (ex Twitter) / Frame video Francesco Borrelli

