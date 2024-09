Il dolore di Awa, la sorella di Moussa Sangare: «Alla fine è arrivato a uccidere qualcuno»

«Alla fine è arrivato a uccidere». Questo il dolore della sorella ventiquattrenne Awa, studentessa di Ingegneria a Bergamo e sorella di Moussa Sangare. Parole raccolte da Il Messaggero che oggi fa un ritratto del killer di Sharon Verzeni, descrivendo il paese di Suisio, dove viveva e dove lo ricordano come un ragazzo non facile. «Avevamo paura. Dicevo a mio marito e mia figlia di stare alla larga da lui. È un anno che denuncio, ho chiamato sindaco, assistenti sociali e carabinieri, che sono anche venuti a fare un controllo, qua deve succedere una tragedia perché qualcuno intervenga», racconta Clotilda Bejtai abitante al primo piano della palazzina dove viveva il trentunenne. «Un incubo – dichiara alla testata – E ciò che mi tormenta è che quel giorno la vittima designata avrei potuto essere io». Il 10 luglio 2023 Sangare ha dato fuoco alla cucina dell’appartamento della madre e il sindaco ha firmato un’ordinanza di inagibilità. A maggio di questo anno arriva la denuncia di maltrattamenti familiari: Moussa ha puntato un coltello contro la sorella. Il pm di Bergamo incaricato del fascicolo ha attivato un codice rosso, tuttavia non sono state applicate misure cautelari poiché l’uomo non aveva più rapporti con la famiglia. Poi Sangare è tornato in via San Giuliano, occupando un appartamento disabitato al piano terra. I carabinieri l’hanno trovato in condizioni terribili, tra bottiglie di birra, senza acqua corrente, «per l’elettricità si era attaccato ai cavi della casa della mamma», riferisce Clotilda, che da sette anni vive sotto la famiglia del giovane. «Alle tre di notte sentivo le botte, sembrava che venisse giù il soffitto. Spaccava la porta d’ingresso, urlava. Come si fa a dire che ha ucciso Sharon per un impulso improvviso? Una persona con rabbia accumulata, che nel subconscio ha il male. Era fuori di sé», ricorda la vicina. E poi «stava qua strafatto, dovevo passargli sopra quando uscivo per andare a lavorare. Entrava nella casa occupata dalla finestra».

