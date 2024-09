Cagliari, 17enne accoltella il padre dopo una lite. I genitori provano a proteggerlo: «È stato uno sconosciuto»

Ha aggredito il padre alle spalle colpendolo per due volte alla schiena con un coltello che aveva preso dopo aver litigato con i genitori. Così un 17enne ha ferito l’uomo, di 40 anni, a Quartu Sant’Elena (Cagliari) nella notte tra lunedì 2 settembre e martedì 3. I genitori hanno chiamato la polizia e l’ambulanza, ma hanno provato a difendere il figlio spiegando che il padre avrebbe colto in giardino un ladro da cui era stato ferito.

L’aggressione

Sui contorni della vicenda gli investigatori stanno ancora indagando. Dopo aver soccorso il 40enne, gli agenti non sono riusciti nemmeno ad accompagnarlo in ospedale che hanno ricevuto una seconda chiamata al numero di emergenza. Era la madre che riferiva di essere minacciata sempre da uno sconosciuto armato di machete. Ritornati sul posto, gli agenti hanno invece sorpreso il figlio 17enne della coppia minacciare la madre e danneggiare alcuni mobili della casa. Sul tavolo hanno anche trovato il machete utilizzato dal giovane. A questo punto la madre è crollata e ha confessato agli inquirenti la realtà dei fatti: ovvero che il figlio aveva in precedenza accoltellato il padre e poi minacciato lei. Così il 17enne è stato arrestato e al momento si trova nel carcere minorile di Quartucciu. Il padre è in condizioni non gravi all’ospedale Brotzu di Cagliari.

