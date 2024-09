La stoccata di Luigi de Magistris all’ex compagno di scuola Sangiuliano: «Gennà, lievt a miez’»

«Genny, hai esagerato, non è cosa per te fare il ministro». L’ultima stoccata contro Gennaro Sangiuliano non arriva da un politico qualsiasi, ma da un ex compagno di scuola illustre: l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris. L’ex primo cittadino del capoluogo campano ha pubblicato sui social un messaggio rivolto proprio al ministro della cultura, travolto in questi giorni dalla bufera mediatica sul ruolo della sua non-consulente Maria Rosaria Boccia. «A scuola te lo dicevamo che il fascismo non ti faceva bene, ma tu ottusamente insistevi. Noi rivoluzionari te lo abbiamo sempre detto che ti facevi male con le tue frequentazioni del potere più becero e losco», si legge nel post di de Magistris, che dal 2022 al 2024 è stato anche portavoce di Unione Popolare, la sigla che ha riunito diversi partiti della sinistra radicale.

I ricordi della scuola

«Se avessi studiato meglio la storia e la geografia – continua il post dell’ex sindaco di Napoli – non ti saresti trovato a confondere Cristoforo Colombo con Galileo Galilei, Londra con New York». La critica a Sangiuliano continua dal punto di vista non solo di una persona che ha idee politiche radicalmente diverse da quelle del ministro, ma anche di una persona che Sangiuliano lo ha conosciuto in tenera età. «Noi da romantici visionari a scuola pensavamo alla giustizia, al popolo, alla Costituzione. Ci deridevi perché nelle occupazioni avevamo il pugno alzato con la maglietta di Che Guevara», punta il dito de Magistris. E poi ancora: «Tu sei diventato il grande potere del grande fratello, noi siamo rimasti coerenti e onesti».

L’«autunno caldo» e le dimissioni

L’ultima stoccata dell’ex sindaco di Napoli è un gioco di parole proprio su una di quelle poesie che hanno imparato a recitare a memoria quando sedevano dietro ai banchi della stessa scuola: «Sta per arrivare l’autunno caldo. Gennà, te lo ricordi Ungaretti? Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie. Gennaro ascolta i compagni, lievt a miez, prima che venga l’autunno».

In copertina: Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, 17 settembre 2022 (ANSA/Ciro Fusco)

