Il furto in casa dell’ex arbitro Casarin con la tecnica del finto incidente stradale

L’ex arbitro e opinionista televisivo Paolo Casarin ha subito un furto in casa. Con la tecnica rivisitata della truffa del finto incidente stradale con parente nei guai. Il valore complessivo del furto è di 40 mila euro. Lui ha presentato denuncia a San Donato Milanese il 27 agosto. La storia la racconta oggi il Quotidiano Nazionale: Casarin ha ricevuto una telefonata da una persona che si è spacciata per un militare. E che ha sostenuto che ci fosse un verbale urgente da ritirare che riguardava il figlio coinvolto in un incidente stradale come conducente di un’automobile che ha investito qualcuno. Casarin è andato a San Donato seguendo le indicazioni dell’interlocutore. Poi, dopo trenta minuti di attesa, ha attaccato il telefono ed è tornato a casa.

La sorpresa

E lì ha trovato la sorpresa. Qualcuno ha detto alla moglie di radunare quello che aveva di prezioso in casa e lei gli ha consegnato denaro e monili d’oro. Sempre con la scusa del figlio. Che in realtà stava benissimo. A quel punto Casarin si è rivolto ai carabinieri. Che hanno acquisito le immagini del suo impianto di sorveglianza. I filmati potrebbero essere utili pure per individuare la persona che verosimilmente ha seguito gli spostamenti di Casarin per essere sicura che non fosse di ritorno a casa prima del previsto.

