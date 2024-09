Femminicidio a Pesaro, donna uccisa nella notte dal marito a coltellate: arrestato 54enne. Nella casa presenti i 3 figli

Una donna di 38 anni e madre di tre bambini è stata uccisa nella notte dal marito a Colli al Metauro, in provincia di Pesaro Urbino, in località Saltara. L’uomo, un autista di 54 anni, è stato arrestato per omicidio volontario aggravato dai carabinieri, giunti nell’abitazione su segnalazione dei vicini di casa allarmati dalle grida. Nell’appartamento erano presenti anche i figli della coppia, il più grande dei quali ha 14 anni. Secondo le prime informazioni, l’uomo l’avrebbe accoltellata più volte al culmine di una lite intorno alle 2 di notte. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza, che ha trasportato la donna in fin di vita all’ospedale Torrette di Ancona ma per lei non c’era più nulla da fare. Secondo quanto riferisce il Resto del Carlino, l’uomo era stato già denunciato in passato per maltrattamenti.

