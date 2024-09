Agrigento, 26enne muore nella notte in un incidente stradale: feriti il padre, la madre, il fidanzato e altre due persone

Una ragazza di 26 anni è morta nella notte ad Aragona, nell’Agrigentino in seguito al violento impatto tra due vettura. La vittima si chiamava Martina Frequente, originaria del capoluogo siciliano, ed era in macchina con i genitori e il fidanzato di ritorno da una festa di matrimonio. L’incidente è avvenuto tra la loro Fiat Grande Punto e un’Audi dove viaggiava un’altra coppia per cause ancora da accertare. Le altre cinque persone sono tutte ferite, una delle quali in gravi condizioni, e sono state trasportate in ospedale. L’auto su cui 26enne viaggiava Martina Frequente insieme alla famiglia era guidata dal padre, lei era seduta sul sedile posteriore. Poi è avvenuto lo schianto contro l’Audi, occupata da marito e moglie originari di Sanfratello ma in vacanza nell’agrigentino. La 26enne è stata portata in ambulanza all’ospedale San Giovanni Di Dio, dove è arrivata in gravissime condizioni ed è poi deceduta.

