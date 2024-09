Siracusa, degenera la lite per un incidente: il folle duello in strada a colpi di motosega – Il video

Ha rischiato di finire in tragedia una lite scoppiata a quanto sembra per una precedenza negata a Rosolini, in provincia di Siracusa. A scendere dai rispetti veicoli ed affrontarsi a colpo di motoseghe, come si evince dalle immagini di alcuni video, un giardiniere e un gruppo di stranieri. Il primo era alla guida di un camioncino, i secondi di un’auto. All’uscita da una rotonda nella quale i due mezzi si erano sfiorati, i conducenti si sono fermati e hanno accostato, ma il diverbio è presto degenerato. Dalle parole grosse si è passati così ai fatti: secondo alcuni testimoni, uno degli stranieri sarebbe sceso dall’auto e avrebbe afferrato per piano una delle due motoseghe conservate nel camioncino, mentre un altro avrebbe preso una scala. Il giardiniere stesso, a quel punto, si sarebbe «armato» dell’altra motosega. Sarebbe scaturito così il pericoloso duello ripreso in alcuni filmati rilanciati sui social dalla pagina Intrashttenimento2.0. L’artigiano ha avuto la peggio, costretto ad andare al Pronto soccorso per le ferite riportate nello scontro. L’uomo se la sarebbe cavata comunque, secondo quanto riporta l’Agi, con sei punti di sutura. Sulla vicenda indagano ora i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto, identificare i protagonisti del “duello” nonché i testimoni. La scena sarebbe comunque stata ripresa non solo dai video rimbalzati sui social, ma pure da alcune telecamere di sicurezza della zona.

Foto e video: Telegram / Intrashttenimento2.0

