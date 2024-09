Paderno Dugnano, Riccardo C. potrà incontrare i nonni. Oggi i funerali dei genitori e del fratello di 12 anni

L’aveva chiesto nei giorni successivi alla strage familiare: Riccardo C. voleva incontrare i nonni. Il 17enne che nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre ha ucciso a coltellate il padre, la madre e il fratellino di 12 anni potrà quindi incontrare i parenti. L’ha stabilito il Tribunale per i minorenni come scrive il Corriere. Il ragazzo è al momento detenuto nel carcere minorile Beccaria per l’omicidio della propria famiglia nella villetta dove abitavano a Paderno Dugnano. «Noi non lo abbandoneremo mai» avevano ribadito i nonni, un sentimento condiviso anche dagli zii del ragazzo. L’avvocato Amedeo Rizza aveva chiesto il permesso al Tribunale che mercoledì è arrivato. Oggi pomeriggio si terranno i funerali dei genitori e del fratellino nella chiesa di Santa Maria Nascente a Paderno Dugnano: la cerimonia sarà celebrata dall’arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini.

Leggi anche: