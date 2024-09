Dal 21 settembre non si dovrà più fare il check in dei treni regionali: ecco cosa cambia

Dal 21 settembre non si dovrà più fare il check in online per i viaggi sui treni regionali. Trenitalia ha annunciato che introdurrà una novità nel sistema di validazione dei biglietti digitali regionali: il ticket si validerà automaticamente all’orario di partenza programmato del treno acquistato, eliminando quindi la necessità di fare il check-in, che in questi mesi ha creato scompiglio tra alcuni passeggeri. Questa modifica, come spiega la società, è pensata per semplificare l’esperienza dei viaggiatori, riducendo il rischio di dimenticanze.

Il cambio di ora e data

Le condizioni di flessibilità per il cambio di data e orario rimangono invariate. I passeggeri potranno continuare a effettuare modifiche illimitate fino alle 23:59 del giorno precedente la partenza e, il giorno stesso, potranno cambiare l’orario del viaggio prima dell’orario programmato del treno. Questa nuova modalità non sostituisce il biglietto cartaceo, ma offre un’opzione più sostenibile e pratica, permettendo ai viaggiatori di ricevere informazioni direttamente sul proprio cellulare, migliorando così l’esperienza complessiva di viaggio.

Leggi anche: