Bolzano, ex paziente aggredisce psichiatra con un coltello da cucina e scappa: denunciato

Un medico psichiatra è stato aggredito da un uomo di 57anni con un coltello da cucina. La violenza si è verificata ieri sera, 16 settembre, nel reparto di psichiatria dell’Ospedale San Maurizio di Bolzano. Secondo quanto ricostruito, l’aggressore in passato era stato in cura nello stesso reparto, ma attualmente non era ricoverato. Il 57enne ha colpito il medico alla schiena con un coltello da cucina, poi ha abbandonato l’arma a terra ed è scappato. Il medico ha subito ferite solo superficiali, e sono stati poi chiamati i soccorsi. Le forze dell’ordine hanno rintracciato e individuato l’uomo nella propria abitazione. Interrogato in questura, ha ammesso di aver aggredito il medico, senza riuscire a fornire una motivazione.

Denunciato per lesioni aggravate

Il 57enne è stato quindi denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate dall’uso dell’arma. «Si è trattato di un gravissimo episodio criminale, connotato da particolare, immotivata violenza, che solo per un caso fortuito non ha avuto ben più tragiche conseguenze. Episodi simili non possono essere tollerati: chi opera sul territorio al servizio della Comunità non può essere impunemente fatto oggetto di atti violenti di questo genere», ha dichiarato il questore di Bolzano Paolo Sartori, che ha avviato l’iter per emettere una misura di prevenzione personale nei confronti dell’indagato.

