Lido di Camaiore, auto investe 8 persone: morte due ragazze, i feriti trasportati in ospedale

Il veicolo non si è fermato a due incroci, piombando sui pedoni

Un auto ha investito 8 persone, uccidendo due ragazze, e si è scontrata contro diversi veicoli prima di fermare la sua corsa lungo via Italica a Lido di Camaiore (Lucca). Il veicolo, una Mercedes, non si è fermato a due incroci, via Roma e viale Colombo. Secondo le prime testimonianze le vittime sarebbero due turiste francesi. A quanto riferisce La Nazione, la causa dell’incidente sarebbe un malore di chi era alla guida dell’automobile. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Versilia del Lido, due all’Apuane di Massa e un altro all’ospedale Cisanello di Pisa.

