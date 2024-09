Roma, crolla cavalcavia sull’A1 con i due mezzi al lavoro: un ferito. Ecco quali sono i percorsi alternativi – Il video

Nella notte di oggi, 22 settembre, è crollato l’impalcato di un cavalcavia sull’autostrada A1 Milano-Napoli mentre erano in corso i lavori di due gru all’altezza di Torrenova (Roma). La struttura era vecchia e in corso di demolizione: un operaio è rimasto ferito in modo lieve, ha una prognosi di cinque giorni. Dopo il crollo è stato chiuso il tratto Torrenova-Gra della diramazione Roma Sud in entrambe le direzioni di marcia: entro il pomeriggio è prevista la riapertura. Sul posto è arrivata anche la polizia.

Cosa è successo

Era notte e due gru erano al lavoro, come si nota nel video condiviso qui sopra, una di fronte all’altra. Il tratto compreso tra Torrenova e l’allacciamento con il Gra era stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire attività di competenza Anas connesse al rifacimento della viabilità di collegamento con Tor Vergata. Negli interventi previsti c’era proprio la demolizione del cavalcavia poi crollato. I lavori erano stati appaltati a una ditta: durante le operazioni, per cause da ancora da accertare, l’impalcato è caduto trascinando con sé le due gru sul piano autostradale sottostante interdetto subito alla circolazione.

I percorsi alternativi

Le autorità al percorso bloccato dell’A1 consigliano le seguenti alternative: per chi proviene da Rom-Gra, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D19 Diramazione Roma sud attraverso lo svincolo di Torrenova; per chi proviene dalla A1, dopo l’uscita obbligatoria al nuovo svincolo di Torrenova, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Roma-Gra. In alternativa, è possibile proseguire lungo la A24 per utilizzare la barriera di Roma Est.

Leggi anche: