Trieste, 16enne trovato senza vita nel suo letto. La ex squadra di calcio del giovane rinvia la partita: «Un gesto doveroso, siamo sconvolti»

Un giovane di 16 anni è stato trovato morto oggi, 22 settembre, nella sua camera da letto a Repen (Trieste). Il decesso è avvenuto per cause naturali: i sanitari del 118 non hanno potuto che constatare la sua morte. La squadra di calcio Nk Kras dove il giovane aveva militato ha deciso di rinviare la partita di campionato in programma: «Un gesto doveroso, siamo sconvolti. Oggi non era possibile scendere in campo», ha dichiarato il presidente Goran Kocman ai microfoni di A Tutto Campo. La squadra gli ha dedicato anche un post in sua memoria: «Te ne sei andato troppo presto, rimmarrai per sempre uno di noi, uno di quello che tutti ricorderemo come un ragazzo felice e pieno d’energia! La tua gioia e il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il tuo ricordo nella nostra quotidianità. Riposa in pace Erik! Un abbraccio a tutti i suoi famigliari».

