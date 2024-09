Roma, la taglia di 5 mila euro per Ricky, il cane morto durante un furto a Monteverde

Venerdì 20 settembre al mattino una coppia con una bimba ha ricevuto un allarme sul cellulare riguardo una possibile effrazione in casa. La famiglia abita tra via Giacinto Carini e via Francesco Saverio Sprovieri a Monteverde vecchio, quartiere di Roma. Quando sono tornati hanno scoperto che l’alert aveva messo in fuga i ladri. Ma da casa mancava anche Ricky, il cocker spaniel inglese di 12 anni della coppia. Quando i due ladri sono scappati sul balcone lo hanno trascinato con loro. E poi dev’essere accaduto qualcosa, perché il cane è volato giù per oltre 12 metri finendo sul terrazzo al primo piano.

La fine di Ricky

La coppia non ha trovato l’animale fino al primo pomeriggio. Una telefonata di una vicina di casa li ha avvertiti: «Ricky è qui da me». Nell’estremo tentativo di salvarlo, il cane è stato subito trasportato al vicino veterinario che non ha potuto far altro che costare la morte del cocker «per trauma polmonare da impatto». I padroni di Ricky hanno denunciato al commissariato di Monteverde di via Felice Cavallotti. L’ipotesi al momento, è che i banditi non riuscendo a mettere a segno il colpo nell’appartamento, abbiano pensato di rapire il cocker. Quindi, un tentativo di rapimento a cui sarebbe seguita una richiesta di riscatto. Ora i carabinieri indagano per uccisione di animale.

La famiglia

«Mio marito si sente responsabile per quello che è accaduto a Ricky. Quella mattina dopo essere rientrato dalla passeggiata lo ha lasciato in balcone perché aveva le zampette bagnate. È distrutto, come me. E siamo ripiombati i nell’incubo dei ladri perché si tratta della sesta incursione da quando viviamo qui», dice al Messaggero la proprietaria del cane. «Da quando ci siamo trasferiti qui siamo subito finiti nel mirino dei ladri. A febbraio ci siamo ritrovati con la casa ripulita. Pochi giorni dopo, in piena mattina, sono riusciti a entrare ancora. Io ero in casa, stavo allattando la mia bambina. Non appena mi ha visto è scappato via», aggiunge.

L’allarme

«Mio marito era uscito insieme alla bimba e alla nonna», prosegue la donna. Appena pochi minuti è scattato l’allarme e sono rientrati in casa. Sulla porta finestra abbiamo visto diverse manate e abbiamo capito che avevano tentato di entrare da lì. A quel punto devono aver pensato di portare via Ricky, forse per poi chiederci un riscatto. Di certo il nostro cucciolo da solo non avrebbe mai potuto scavalcare il muro del terrazzo», conclude. Sulla morte di Ricky è intervenuta anche l’AIDAA, l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente. Con una nota ufficiale ha reso noto che, per scoprire gli autori del gesto che ha portato alla morte del cocker, è stata messa una taglia da 5mila euro.

