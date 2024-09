Il prof di ginecologia accusato di molestie sulle studentesse va a processo: le testimonianze delle vittime

Vincenzo Aleandri, ex professore dell’Università La Sapienza di Roma, è attualmente sotto processo con l’accusa di violenza sessuale ai danni di due sue studentesse, episodi avvenuti nel 2018. Aleandri, 68 anni, era titolare della cattedra di Ginecologia e Ostetricia e secondo le testimonianze delle vittime avrebbe approfittato della sua posizione per molestarle durante momenti di confronto accademico. Durante il processo, sono emersi dettagli inquietanti che dipingono un ambiente di tensione e disagio all’interno del corso universitario. Claudia (nome di fantasia), un’ex studentessa che non è stata vittima diretta degli abusi, ha raccontato in aula come Aleandri fosse solito fare battute sessiste e commenti denigratori anche in classe: «Siete così contente perché stanotte avete sco***o?», era una di queste.

Le testimonianza

Le vittime degli abusi hanno testimoniato sugli episodi che hanno dovuto suibire. Una di loro, fa sapere Il Messaggero, ha descritto il momento in cui, durante un colloquio privato con il docente per discutere l’esito di un esame, Aleandri le avrebbe tirato la canottiera e toccato il seno. La giovane, scioccata e confusa, inizialmente non ha raccontato l’accaduto a nessuno, ma in seguito ha scoperto che un’altra compagna di corso era stata vittima di molestie simili. Anche un’altra studentessa ha riferito di essere stata avvicinata dal professore in un corridoio dell’ospedale Umberto I durante il tirocinio. Con la scusa di discutere gli argomenti delle lezioni, l’avrebbe toccata in modo inappropriato, facendola sentire paralizzata dal terrore. Entrambe le ragazze hanno sofferto di problemi psicologici in seguito alle molestie, con una che ha iniziato a prendere tranquillanti e l’altra che ha seguito una terapia.

L’altra dipendente a processo per favoreggiamento

Nel processo è coinvolta anche Franca Silvestri, una dipendente dell’università, accusata di favoreggiamento per aver fornito false dichiarazioni nel tentativo di proteggere il professore. Secondo la testimonianza di Claudia, Silvestri non era una presenza costante al fianco di Aleandri durante gli incontri con le studentesse, nonostante avesse dichiarato di aver assistito ai colloqui tra il docente e le vittime. «Sono venuta a conoscenza che il professore avesse un’assistente donna solo dopo che sono avvenuti i fatti», ha raccontato la studentessa, precisando che «da quando conosco il professore non l’ho mai visto in compagnia di assistenti».

Leggi anche: