Catania, vuole punire la ragazza che contende il fidanzato alla figlia ma dà fuoco alla cugina

Voleva dare fuoco alla ragazza che contendeva il fidanzato a sua figlia. Ma ha sbagliato obiettivo. E ha colpito la sua cugina 26enne che cercava di mettere pace. Sfigurandola e causandole profonde ustioni sul 20% del corpo. Alle spalle, alle braccia, al torace, al viso. Questo è accaduto ieri, 27 settembre, a Catania in via Ventimiglia. Le due ragazzine si stavano affrontando per il ragazzo. Entrambe si sono presentate con la famiglia. Prima gli insulti, poi la violenza fisica. Infine la tanica di benzina. Una donna di 40 anni lo svuota contro la vittima. Vorrebbe dare fuoco alla rivale della figlia, ma colpisce la cugina. Anche un’altra donna rimane ferita. La procura di Catania ha aperto un’indagine per tentato omicidio e lesioni gravissime. La donna ustionata cercava di mettere pace tra le due famiglie. E ora è sfigurata.

