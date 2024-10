Scoppia lo pneumatico di un aereo atterrato a Orio al Serio: scalo chiuso

Un aereo che veniva da Barcellona ha registrato durante la fase di atterraggio all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) lo scoppio di uno dei pneumatici delle ruote del carrello. Il volo, operato da Ryanair, non ha registrato feriti tra i passeggeri che sono stati in seguito evacuati. Il velivolo è ora fermo sulla pista dove sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco. Per l’incidente la società Sacbo che gestisce l’Aeroporto Milano Bergamo ha sospeso le attività nello scalo. I voli in partenza sono ritardati e i voli in arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni, fino alla riapertura dell’aeroporto.

In copertina: Immagine d’archivio.

Leggi anche: