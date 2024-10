Penitenziari che scoppiano e parlamento vuoto: in aula al Senato si diserta l’interrogazione sul sovraffollamento carcerario – La foto

Renad Attallah ha dieci anni e ha sempre amato cucinare. Nata a Deir el-Balah, nella zona centrale della Striscia di Gaza, la piccola bambina palestinese conta quasi mezzo milione di follower su Instagram e i suoi video – scrive Al Jazeera – sono diventati un’ispirazione per tutti i cittadini di Gaza. Merito forse di quel sorriso contagioso e innocente, che stride con il disastro umanitario che si consuma attorno a lei. Renad dovrebbe frequentare la scuola elementare, ma l’invasione dell’esercito israeliano iniziata lo scorso anno la costringe a spostarsi in continuazione, insieme alla madre e alle sorelle, in cerca di un rifugio dalle bombe. «Sono diventata famosa per caso», racconta al Washington Post la piccola Renad, che è anche youth ambassador di Human Concern International, una delle ong in prima linea per la consegna di aiuti umanitari a Gaza.

Le ricette «made in Gaza»

Scorrendo i video pubblicati sul suo profilo Instagram si trovano numerosi tutorial di cucina per preparare piatti «alla maniera di Gaza». Ci sono le ricette per gli hamburger usando carne inviata con i pacchi umanitari distribuiti dalle ong. C’è il caffè freddo, anche se – dice Renad in uno dei filmati – «qui stiamo svegli anche senza caffeina, il caffè è solo un bonus». C’è un tutorial su come preparare una torta al miele, che «dovrebbe essere fatta con latte normale, ma siccome qui non ce n’è, uso latte in polvere», spiega la giovane influencer palestinese.

Una distrazione dalla guerra

Per la piccola Renad, dedicarsi alla cucina non è solo un modo per coltivare la sua passione ma anche per provare a non pensare a ciò che le sta accadendo intorno e conservare un briciolo di normalità. «Cucino perché ho molto tempo libero, non possiamo nemmeno andare a scuola. Non esco quasi mai perché è molto pericoloso», racconta. Quando i suoi video hanno iniziato a diventare virali, Renad ha sentito di avere una responsabilità in più: «Mostrare al mondo che noi, bambini di Gaza, amiamo la vita e vorremmo vivere appieno la nostra infanzia». Una volta che la guerra sarà finita, dice ancora la giovane influencer palestinese, «il mio sogno è aprire un ristorante chiamato Chef Renad».