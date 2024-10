Milano, è allerta arancione per le piogge: crescono i livelli di Seveso e Lambro

Temporali già dalla notte. L'assessore alla Protezione civile Granelli: «Posizionati sacchi a Ponte Lambro e rimosso tronchi dal torrente. I fiumi per ora non destano preoccupazione»

Intense piogge stanno colpendo il comune di Milano dalla tarda sera di lunedì 7 ottobre. Le perturbazioni sono ancora in corso e dalle 6 di questa mattina, 8 ottobre, è stata diramata l’allerta arancione. «Per ora l’intensità non è elevata e quindi i livelli salgono lentamente e per ora non destano preoccupazione», ha spiegato l’assessore alla Protezione civile del Comune Marco Granelli sulla propria pagina Facebook. «Sottopassi tutti in funzione e regolarmente», ha aggiunto precisando che «bisogna capire come si evolveranno le piogge in giornata quando sono previste intensificazioni». Granelli ha voluto rassicurare i cittadini: «Il sistema di Protezione Civile è attivato e le persone e i mezzi sono pronti». Da ieri infatti i vigili del fuoco e la polizia locale hanno «posizionato i sacchi a Ponte Lambro a protezione delle case e delle cabine elettriche». Inoltre, sono stati rimossi «alcuni grossi tronchi che si erano posizionati nel Lambro contro le arcate del ponte di via Folli a Lambrate».