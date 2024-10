Roma, fugge dai carabinieri su uno scooter rubato senza casco: morto un 17enne

Per evitare i controlli, il minorenne è scappato finendo contro un muro in via riva Ostiense: era incensurato, con lui c'era anche un altro ragazzo

Un 17enne è morto lunedì 7 ottobre pomeriggio, per le gravi ferite riportate in un incidente in motorino in zona Ostiense, a Roma. Il minore era in sella allo scooter insieme a un’altro ragazzo quando è stato notato da una vettura dei carabinieri che procedeva sulla carreggiata opposta. Notati i militari, un passeggero ha abbandonato il casco e si è dileguato nella vegetazione, mentre il 17enne ha acceso il motorino ed è partito a tutta velocità. I carabinieri hanno fatto inversione di marcia per inseguire il giovane, lo avrebbero perso di vista per poi ritrovarlo più avanti a terra. Il minorenne, che guidava senza casco, avrebbe sbattuto violentemente contro un muro. Trasportato in gravissime condizioni in ospedale, è deceduto poco dopo. Secondo i primi accertamenti, era incensurato ma il mezzo sul quale ha avuto l’incidente era rubato, per cui è stato sequestrato. Dei rilievi dell’incidente si occupano gli agenti della polizia locale dell’VIII Gruppo Tintoretto. La salma è stata già restituita ai genitori.

Foto di repertorio: ANSA/ GIUSEPPE PIPITA