L’ultimo desiderio di Sammy Basso: donare il suo corpo alla scienza per la ricerca sulla progeria

Le volontà del biologo affetto dalla malattia genetica rara. Contattato il Centro di riferimento per la donazione del Corpo e Biobanca dell’Università di Padova

Sammy Basso, morto improvvisamente sabato scorso a 28 anni, ha dedicato la sua vita alla divulgazione scientifica sulla sua malattia: la progeria di Hutchinson-Gilford. Ora il suo ultimo desiderio: donare il suo corpo alla scienza per aiutare la ricerca su questa malattia rara che porta all’invecchiamento precoce. La famiglia, spiega oggi il Corriere della Sera, sta cercando di capire come attivarsi per esaudire l’ultima volontà del giovane biologo. A tal proposito è stato contattato il Centro di riferimento per la donazione del Corpo e Biobanca dell’Università di Padova, anche se finora una decisione certa non è stata ancora presa. «Siamo un centro di riferimento nazionale – sottolinea alla testata il responsabile del Centro, Raffaele De Caro, docente di Anatomia e specializzato in Pathology and Forensic Medicine – . Ci mettiamo a disposizione. Aspettiamo le decisioni della famiglia».

Sammy e quella seconda casa all’Università di Padova

All’Università di Padova Sammy Basso ha preso doppia laurea con lode, una delle due in inglese, in biologia molecolare e dove ha insegnato da docente in vari seminari alla Facoltà di Biologia. «Uno dei migliori studenti che abbiamo avuto, superiore a tutti – ricorda al Corriere Francesco Argenton, presidente del corso di laurea in Biologia e suo professore – . Una grande passione per la scienza, capacità comunicativa, saggezza, curiosità, amore infinito per la vita. Il suo entusiasmo è stato trascinante nei seminari in cui ha insegnato». «Sammy Basso – aggiunge Argenton – è stato soprattutto uno scienziato, i suoi studi hanno gettato le fondamenta per arrivare a una terapia genetica che aiuti ad alleviare i sintomi della progeria e allunghi la vita a chi è ammalato. Le sue ricerche sulla progeria sono arrivate a conclusioni importanti, tanto che sono state pubblicate su prestigiose riviste internazionali, tra cui Nature Medicine e successivamente citate negli studi di altri 109 ricercatori… Ha lasciato il segno e indicato la strada giusta su cui proseguire per trovare una cura, anche se non a breve».

La data dei funerali per Sammy Basso

Sono stati ufficializzati questa mattina data e orario dei funerali. Le esequie si terranno venerdì 11 ottobre, con inizio alle 15.00, al campo sportivo di Tezze sul Brenta (Vicenza). A celebrare sarà il Vescovo della Diocesi di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto, con a fianco don Piero Savio, parroco di Tezze; non è esclusa anche la presenza di altri parroci della zona, così come di personaggi pubblici e personalità politiche. Il comune di Tezze ha fatto sapere che in occasione dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino.