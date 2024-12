Saune gratis, gite, serate in discoteca: la dolce vita degli agenti italiani nei centri dei migranti in Albania. L’inchiesta del programma tv Piranjat – Il video

I poliziotti intercettati da una giornalista del programma albanese in stile "Iene" raccontano tutti i benefit finora ricevuti, senza pagare un euro

Sauna gratis ogni giorno, gite turistiche a Scutari, Durazzo e Tirana, ma anche balli in discoteca. Questa la “dolce vita” degli agenti di polizia italiani, di stanza a Shengjin, la cittadina albanese dove sorge uno dei due centri dei migranti voluti dal governo Meloni. Centri finora vuoti per via delle sentenze dei giudici del tribunale di Roma e per le normative europee. Repubblica riporta l’inchiesta del programma della tv albanese Piranjat, una sorta di “Iene” albanesi del canale Syri.

«Noi siamo turisti per lavoro»

La giornalista Luela Gaxhja ha condotto un’indagine durata diversi giorni all’interno del resort dove sono ospitati circa 100 poliziotti italiani e dove tutto è altamente controllato e monitorato, spiega il programma. I poliziotti italiani si sono “confessati” alla giornalista (che si è spacciata come turista), raccontando la bella quotidianità della loro missione. Hanno affermato di essere riusciti a visitare altre città oltre a Shengjin. Hanno parlato anche del trattamento che ricevono nel resort a 5 stelle, dove hanno sauna, bagno turco, piscina, palestra e sala relax. E per tutti questi servizi e viaggi gli agenti non tirano fuori nulla dalle tasche, perché nel quadro dell’accordo Rama-Meloni tutto si paga con i soldi dei contribuenti italiani, sottolinea il programma. «Noi siamo turisti per lavoro e quando non lavoriamo facciamo i turisti», scherza uno di loro con l’inviata.