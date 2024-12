Arezzo, medico di base prescrive un farmaco troppo potente e il paziente muore per una dermatite: condannato a pagare 100 mila euro

Per i giudici il dottore ha commesso un errore non tanto nella prescrizione del medicinale quanto nelle dosi e nei tempi per l'assunzione (oltre un anno)

Un medico di base di Arezzo è stato condannato a risarcire con 100 mila euro la sorella di un paziente deceduto in ospedale per aver assunto un farmaco troppo potente – prescritto dal professionista – per oltre un anno. L’uomo, che non aveva moglie e figli, scrive il Corriere Fiorentino, dal 2014 al 2017 è in cura da un dermatologo per una brutta dermatite. Il professionista, si legge nella sentenza, gli prescrive il “metotrexate”, ovvero un chemioterapico molto potente utilizzato anche in dermatologia ma a bassi dosaggi e sotto osservazione proprio per la sua pericolosità. Nel 2017, il dermatologo – al termine del percorso di guarigione – sospende la cura. Ma l’uomo ha una ricaduta e decide così di rivolgersi al suo medico di base che – senza consultarsi con il dermatologo – gli indica di prendere un alto dosaggio del farmaco, quest’ultimo richiesto dallo stesso paziente, ma senza alcun controllo successivo. Nel 2018 arriva in ospedale, ricostruiscono i magistrati, in stato di grave astenia ed iporeflessia, «con sanguinamenti dal cavo orale e rettale». Pochi giorni dopo le sue condizioni di salute si aggravano e il paziente muore. I giudici di Arezzo hanno riconosciuto il medico di base come responsabile del decesso dell’uomo: «Il medico curante ebbe a commettere un errore non tanto nella prescrizione del farmaco (già a lungo utilizzato dal suo paziente) quanto nella posologia (una parte della prescrizione medica (ricetta) riguardante le dosi e i tempi per l’assunzione di un farmaco, ndr)», inoltre non avrebbe effettuato nessun tipo di controllo e non si sarebbe mai consultato col dermatologo.