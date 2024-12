Calenzano, esplosione nella raffineria Eni. La prefettura di Firenze: «Due morti e nove feriti». Ci sono dispersi – Il video

Ci sono ustionati gravi. Eni precisa che non sarebbero coinvolti i serbatoi di carburante del deposito, ma che le fiamme sarebbero confinate alle pensiline dove le autobotti fanno rifornimento

Due morti e nove feriti, di cui due ustionati gravi, e tre dispersi. È questo il bilancio provvisorio dell’esplosione che ha colpito l’area deposito carburanti della raffineria Eni a Pratignone, frazione di Calenzano, in provincia di Firenze a metà strada verso Prato. Intorno alle 10.15 di oggi, 9 dicembre, un potente boato è stato avvertito anche a decine di chilometri di distanza. I residenti dei comuni vicini hanno raccontato di aver sentito tremare i vetri delle finestre, mentre quelle delle aziende circostanti la raffineria sono andati in frantumi. «Sembrava una bomba», hanno dichiarato gli operai. Dal luogo dell’esplosione si è alzata una colonna di fumo imponente che si levava dall’incendio, domato in circa due ore e mezza dall’esplosione. Eni ha precisato che nell’incendio non sarebbero stati coinvolti i serbatoi di carburante del deposito, ma che le fiamme sarebbero confinate alle pensiline dove le autobotti fanno rifornimento.

L’inquinamento dopo l’esplosione nella raffineria a Calenzano

A causa delle sostanze inquinanti disperse nell’aria, la protezione civile ha diramato tramite It Alert un avviso a coloro che abitano in un raggio di cinque chilometri dall’area dell’esplosione chiedendo di tenere chiuse le finestre. Il comune di Calenzano ha invitato la popolazione a non avvicinarsi all’area dell’esplosione e a spegnere gli impianti di climatizzazione, mentre a chi è presente nell’area sono state distribuite mascherine. «I tecnici della nostra Agenzia regionale per la protezione ambientale sono sul posto per valutare le potenziali ricadute degli inquinanti, inclusi eventuali effetti sui corsi d’acqua», ha fatto sapere il presidente dalla regione Toscana Eugenio Giani su X.

L’emergenza sanitaria dopo l’esplosione nella raffineria

Il governatore toscano ha attivato il sistema di emergenza sanitaria, allertando tutti gli ospedali della zona. Sul posto sono già intervenuti i Carabinieri, seguiti dai vigili del fuoco, le forze dell’ordine e dal personale medico-sanitario. L’ospedale Careggi di Firenze ha attivato il piano d’emergenza per gestire un possibile massiccio afflusso di feriti: l’attività ordinaria è stata sospesa e le sale del pronto soccorso sono state attrezzate per far fronte alla situazione. I feriti portati in ospedale riportavano due ustioni da codice rosso, due da codice giallo e un trauma cranico.

L’area dell’esplosione vista da Google Maps

Traffico stradale e ferroviario bloccato

A Sesto Fiorentino è stata evacuata l’università. In seguito allo scoppio, l’uscita di Calenzano dell’autostrada A1 è stata chiusa, mentre la circolazione stradale nei comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino è completamente bloccata. Anche il traffico ferroviario nella zona è sospeso, in particolare sulla linea Firenze-Prato.

Il deposito esploso a Firenze ad «alto rischio»

L’esplosione sarebbe avvenuta nell’area di carico, dove le autobotti si riforniscono di carburante. Secondo quanto riportato da La Nazione, il deposito esploso era già stato considerato ad «alto rischio» ed era sotto osservazione da anni.