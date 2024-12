«Più delle figlie che chiedono ritocchi estetici il dramma sono i genitori che acconsentono»

Roberta Lovreglio, coordinatrice nazionale dei centri di medicina rigenerativa della Lilt, spiega chi si presenta da lei

Roberta Lovreglio, coordinatrice nazionale dei centri di medicina rigenerativa della Lilt (Lega per la lotta ai tumori), dice che la chirurgia estetica per i giovanissimi è quasi una moda: le labbra a 13 anni, gli occhi a 14, una siringa di acido ialuronico e a 18 anni il seno. «È l’effetto collaterale di un fenomeno enorme che coinvolge le quasi bimbe e le rende drammaticamente adulte, trasformando la pubertà nella via disgraziata a quel che si ritiene sia la felicità. C’è la generazione botox, dove l’apparenza è la più cospicua forma di gratificazione, e il resto del mondo femminile che studia, fa sport, s’innamora e non pensa al rinofiller», dice oggi ad Antonello Caporale per Il Fatto Quotidiano.

Il naso della figlia del carrozziere

Lovregno racconta un aneddoto: «Ieri la figlia di un carrozziere è venuta da me a espormi il suo dramma. Dopo essersi fatta rifare il naso ha notato, guardandosi per settimane intere allo specchio e credo perdendosi in esso, dei millimetri di differenza tra la narice destra e quella sinistra. Un fatto invisibile agli altri umani, a chiunque l’avesse osservata, e invece una dismetria sconvolgente per lei. Che l’ha portata a chiedere una seconda prova di rimodellamento, a infliggere un’ulteriore pena al suo corpo. La tristezza sa qual è stata? Il padre accondiscendente». In genere però sono le mamme: «Soprattutto quelle mamme che hanno trovato già gratificante per se stesse un bel paio di labbra». Secondo lei se ne esce «solo entrando nelle scuole a spiegare, illustrare, confortare».

Le labbra alla russa

Oggi vanno di moda le labbra alla russa. Sul web si vendono queste fiale di acido ialuronico, si fanno le collette settimanali per farsele iniettare. « Stanno davanti allo specchio nei pochi momenti di libertà dall’assillo del telefonino. È lì il processo ricostituente. Lì guardano le bellissime, quelle che i filtri magici rendono così perfette da essere inimitabili e decidono la scalata verso il paradiso».