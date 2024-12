Intercettazione su Report ed Equalize, Ranucci attacca il Giornale: «Lì gli spioni sono di casa»

In un articolo la testata riportava che la trasmissione di Rai 3 avrebbe scambiato dati con Equalize, la società al centro dell'inchiesta sugli accessi abusivi in banche dati riservate

«Gli spioni di Equalize di casa al il Giornale». È questo l’incipit della risposta del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci all’articolo apparso su Il Giornale in cui la trasmissione si Rai 3 viene accusata di aver scambiato informazioni con Equalize, la società milanese accusata di aver trafugato ottenuti dati violando sistemi informatici di banche e istituzioni per poi venderli. «Emerge dalla informativa dei carabinieri di Varese. Mentre nell’informativa non c’è traccia di effettivi contatti tra Report e gli spioni né di appalti contratti da Report, come falsamente riportato da Luca Fazzo de Il Giornale», aggiunge Ranucci in un post su Facebook.

Gli spioni di Equalize: «Oggi parlo con quelli del giornale»

«Emerge che gli stessi erano di casa al giornale che fu di Paolo Berlusconi, oggi di Angelucci. Eccoli mentre rientravano in ufficio dopo aver parlato agli “amici de Il Giornale”», scrive il giornalista pubblicando le immagini degli hacker di Equalize Samuele Calamucci, l’informatico Massimiliano Camponovo e l’ex poliziotto Carmine Gallo amministrazione delegato di Equalize in riunione con un altro degli spioni: Fulvio Pravadelli. Proprio quest’ultimo afferma, secondo quanto si legge nell’informativa dei carabinieri, «oggi parlo con quelli de Il Giornale».

Ranucci: «Presto altre prove»

«Presto altre prove dei contatti tra spioni e chi cerca di buttare fango su Report e non guarda in casa sua. È normale che un Giornale che appartiene a un Gruppo che usufruisce di finanziamenti pubblici e controlla dati sanitari possa ospitare chi è in contatto con una centrale di spionaggio? Report in onda su Rai3 domenica alle 20.30», conclude Ranucci.