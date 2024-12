Stati Uniti, prima lo stop a tutti i voli di American Airlines, poi la revoca in un’ora: cos’è successo

La compagnia aerea fa saper che il problema tecnico è stato risolto

Un’ora di caos per i clienti della compagnia aerea American Airlines, che ha prima annunciato lo stop a tutti i suoi voli a causa di un «problema tecnico» e, dopo solo un’ora, revocato il blocco, riportando alla normalità le operazioni. La decisione iniziale aveva sollevato non poche preoccupazioni, specie in un periodo cruciale come quello natalizio. In una nota ufficiale diffusa subito dopo il blocco, la compagnia aveva dichiarato che il malfunzionamento riguardava l’intera flotta, senza tuttavia fornire dettagli sulla natura del problema. «La vostra sicurezza è la nostra massima priorità, una volta risolto il problema, vi faremo arrivare a destinazione in tutta sicurezza», si leggeva nel comunicato diffuso dall’azienda.

Il mistero sul problema tecnico

American Airlines aveva però assicurato che il proprio team tecnico era impegnato a risolvere il disguido, garantendo ai passeggeri che si stava lavorando intensamente per evitare complicazioni e ritardi. Tuttavia, il silenzio sulle cause del guasto ha alimentato l’inquietudine tra i viaggiatori, preoccupati da possibili cancellazioni o ritardi in un momento dell’anno in cui il traffico aereo è particolarmente intenso. Non erano state nemmeno fornite indicazioni sui tempi previsti per il ripristino delle operazioni. Nonostante l’incertezza iniziale, la situazione si è risolta in tempi sorprendentemente rapidi: dopo solo un’ora dallo stop, American Airlines ha annunciato la revoca del blocco, consentendo agli aerei di riprendere i voli programmati. Rimane però il mistero sulla natura del problema tecnico che ha causato lo stop temporaneo: la compagnia non ha divulgato ulteriori informazioni al riguardo.