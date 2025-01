Catania, dimentica la figlia di 4 anni nella stazione di servizio, denunciata mamma di 28 anni

Dai controlli è emerso che la donna non aveva mai conseguito la patente e sulla vettura, in fermo amministrativo, non c'era l'assicurazione

Una donna di 28 anni ha dimenticato la figlia di 4 anni in un’area di servizio nei pressi della tangenziale di Catania. La mamma è stata denunciata dalla polizia di Stato per abbandono di minore. A notare la piccola nell’area di servizio, spaesata, sono stati i poliziotti della squadra volanti durante un servizio di pattugliamento del territorio, vicino all’aeroporto. Scesi dall’auto hanno chiesto alla bambina dove fossero i genitori e lei ha raccontato loro che era arrivata qui con la mamma ma di non averla più ritrovata. Dopo averla tranquillizzata con qualche battuta i poliziotti sono partiti con le ricerche, controllando le varie auto parcheggiate nella stazione di servizio senza però trovare nessuno.

La svolta, la segnalazione dei dipendenti e l’analisi delle videocamere

I dipendenti dell’attività di ristorazione hanno riferito di aver visto, alcuni minuti prima, una giovane entrare da sola per pagare il rifornimento di benzina, senza però la bambina. A quel punto, i poliziotti hanno acquisito le immagini dell’impianto di sorveglianza per analizzare le auto passate e comprendere da quale veicolo fosse scesa la piccola. La bimba è poi riuscita a descrivere l’auto e sono scattate così le ricerche tramite la targa. Dopo circa un’ora la madre però ha fatto ritorno di sua spontanea volontà alla stazione di rifornimento per cercare la bambina, in quel momento con gli agenti. Davanti ai poliziotti ha raccontato di essersi accorta di non aver più la bambina con sé una volta arrivata in centro controllando nel sedile posteriore.

La denuncia e la guida senza patente e assicurazione

La 28enne è stata denunciata comunque per abbandono di minore, ma non solo. I poliziotti, secondo quanto riferiscono i media locali, insieme alla Polizia Stradale, hanno fatto alcune verifiche scoprendo che la donna non aveva con sé né la patente (mai conseguita), né l’assicurazione sulla vettura. L’auto, tra l’altro, era in fermo amministrativo. Perché pochi giorni la stessa era stata beccata circolare senza il documento. La piccola è tornata tra le braccia della mamma dopo aver salutato gli agenti.