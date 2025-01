Torino, ragazzo di 22 anni scomparso da sabato 4 gennaio. Le tracce di Matthias Valongo si fermano a Porta Nuova

Il ragazzo prima di sparire aveva avuto una lite. L'appello della fidanzata: «Prego chiunque lo incontri di chiamare i carabinieri»

La cella del telefono di Matthias Valongo, 22enne, scomparso da Torino sabato sera, si ferma a Porta Nuova. A rivelarlo è il Quotidiano Piemontese per cui da quell’ultimo aggancio lo smartphone si è spento. I cani delle unità cinofile, in azione da ieri, hanno riconosciuto il percorso del giovane fino alla stazione della metropolitana. Al vaglio dei carabinieri i circuiti di videosorveglianza della zona. Il giovane potrebbe aver preso un treno e aveva diverso contante con sé. Segno che controllando i pagamenti elettronici per ora non ci sarebbero novità. Matthias si è allontanato sabato sera dall’appartamento che condivideva con la sua ragazza Sveva da corso San Maurizio. I due, secondo quanto riferisce il quotidiano La Voce, hanno avuto una discussione. «Andava a farsi una passeggiata per schiarirsi le idee, ha detto. È stato un anno duro per lui» ha raccontato preoccupata alla testata la fidanzata. «A Torino non conosce quasi nessuno, oltre me e un suo caro amico non ha altri punti di appoggio. Non ho minimamente idea di dove possa essere e sono disperata. Prego chiunque lo incontri di chiamare i carabinieri», spiega la giovane. Alto 1,80m e di corporatura media, ha gli occhi azzurri e i capelli castano scuro.Quando è uscito di casa, indossava un cappotto grigio scuro, un cappello di lana bianco, degli anfibi con lacci, pantaloni neri da montagna e una sciarpa a quadri bianchi e grigi.