Maxi-ritiro di lattine e bottigliette in vetro Coca-Cola in Europa: «Troppo clorato»

L'imbottigliatore europeo del marchio in Belgio ha richiamato un lotto specifico dal mercato per la presenza della sostanza usata come disinfettante nell'acqua

Migliaia di lattine e bottiglie in vetro a marchio Coca-Cola sono state richiamate dall’imbottigliatore europeo in Belgio per la presenza troppo alta di clorato. Il clorato, sottoprodotto del cloro, è una sostanza disinfettante che viene utilizzata per trattare l’acqua potabile. Le bevande analcoliche che verranno ritirate dagli scaffali sono quelle Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss e Tropico in Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, Francia e Lussemburgo, in circolazione da novembre. Il lotto oggetto del ritiro è quello dei prodotti con un codice di produzione che va da 328GE a 338GE. Il codice di produzione si trova sul fondo della lattina o sul collo o l’etichetta delle bottiglie di vetro. I consumatori sono poi invitati a non bere le bevande che rientrano in questo range, e restituirli al punto vendita, dove verranno interamente rimborsati. «Non abbiamo una cifra precisa, ma è chiaro che si tratta di una quantità considerevole» di prodotti richiamati, ha dichiarato all’Afp Coca-Cola Europacific Partners Belgium.

Foto di repertorio: Viorel Dudau/Dreamstime.com