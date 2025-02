Terremoto di magnitudo 4.8 nel Messinese, forte scossa in mare vicino alle isole Eolie. Avvertita anche ai piani alti a Palermo

Dopo una prima forte scossa, avvertita anche a Messina e Palermo, è seguito uno sciame sismico con altre due di minore intensità

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel Messinese. Secondo l’Ingv, si è trattato di una scossa di magnitudo 4.8 con epicentro tra le isole di Alicudi e Filicudi, dove le persone sono uscite per strada. Sono state rilevate poi altre due scosse, sempre in mare, a sud di Alicudi e Filicudi. La prima alle 16.40 di magnitudo 2.7. Questa volta a una profondità di 7 km. La seconda di magnitudo 2.5 alle 16.42 a una profondità di 4 km. La prima scossa più forte sarebbe stata avvertita anche ai piani alti a Palermo. Al momento non sono segnalati danni, come ha confermato la prefettura.

Sindaco di Lipari: «Situazione sotto controllo»

Le due scosse hanno colpito quasi tutta la provincia di Messina e le isole Eolie, e sono state seguite da una terza, forte, di magnitudo 2.9 a una profondità di 7 chilometri. Quest’ultima è stata sentita anche in alcune zone di Reggio Calabria, anche qui senza alcuna conseguenza a cose o persone. «Al momento la situazione è sotto controllo», ha detto il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, a Repubblica. «C’è stata tanta paura, ma le notizie che abbiamo ricevuto finora sono buone: non abbiamo notizie di danni. Abbiamo avviato una ricognizione».

Protezione civile: «Terremoto ad alta energia, tenere alta la guardia»

Centinaia di persone avrebbero tentato di contattare la centrale operativa della Protezione civile regionale, ha affermato il capo regionale Salvo Cocina: «Il terremoto è stato abbastanza severo», ha detto Repubblica. «Non ha fatto danni perché è stato largo e profondo, ma l’energia è seria. Aspettiamo di capire dall’Istituto nazionale di vulcanologia se seguiranno altre scosse, intanto a tutti i sindaci stiamo consigliando di tenere alta la guardia».