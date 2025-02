Femminicidio Nataly Quintanilla, il compagno confessa: «L’ho uccisa io ma non volevo. Non so dov’è il corpo»

La babysitter di 40 anni era scomparsa a Milano da fine gennaio. L'uomo ha ammesso di essersi disfatto del corpo lungo la strada per Cassano d'Adda

Pablo Heriberto Gonzales Rivas ha confessato l’omicidio della compagna Jhoanna Nataly Quintanilla, la babysitter di 40 anni scomparsa a Milano tra il 24 e il 25 gennaio scorsi. L’uomo, 48 anni, è stato arrestato venerdì 7 febbraio ed è accusato di averla uccisa e di aver nascosto il cadavere. Davanti alla pm Alessia Menegazzo e all’aggiunta Letizia Mannella, l’uomo si era avvalso della facoltà di non rispondere, ma nelle ultime ore nuovi elementi erano finiti nelle mani degli investigatori e che aumentavano i sospetti nei suoi confronti. Gonzales Rivas aveva presentato denuncia di scomparsa solo il 31 gennaio, una settimana dopo che della donna si erano perse le tracce, raccontando ai carabinieri che la compagna aveva espresso pensieri sulla morte e che dalla casa erano sparite due valigie e molti vestiti. Dalle telecamere di zona è poi emerso come un uomo, quella notte, avesse trascinato un pesante borsone fuori dalla palazzina in cui viveva Quintanilla. Il 48enne ha ora confessato di averla uccisa ma, ha specificato, in modo non intenzionale. E di aver poi deciso di nascondere il corpo, in preda al panico. Non sarebbe però stato in grado di indicare con precisione agli inquirenti dove avrebbe lasciato il cadavere. Gonzales Rivas se ne sarebbe disfatto lungo la strada per Cassano d’Adda.