Firenze, intossicazione alimentare in quattro Rsa: due morti. Altri due ospiti ricoverati in gravi condizioni

Le strutture, appartenenti al Gruppo Sereni Orizzonti, avrebbero ricevuto dalla stessa cucina di Monsavano un lotto contaminato. Numerosi anziani hanno accusato gravi sindromi gastro intestinali

Quattro case di riposo, tutte nel fiorentino, colte nello stesso identico momento da un’intossicazione alimentare. È accaduto lunedì 10 febbraio quando numerosi ospiti delle Rsa hanno accusato malori, pur senza necessità di cure. Quattro, poco dopo aver finito di mangiare, sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale con gravi sindromi gastro intestinali: due sono ancora ricoverati in condizioni precarie, due sono invece deceduti. Sono ancora in corso le indagini degli inquirenti per capire cosa sia successo. Secondo le prime ricostruzioni i lotti intossicati proverrebbero dalle cucine della struttura di Monsavano, che nel frattempo sono state chiuse per permettere gli accertamenti.

L’allarme, il trasferimento in ospedale e il decesso

L’allarme è scattato lunedì. In quattro differenti strutture, tutte gestite dalla società Gruppo Sereni Orizzonti, numerosi ospiti avevano mostrato malesseri di diverso tipo dopo aver consumato un pasto. Due, provenienti dalla Rsa Villa Desiderio di Settignano, frazione di Firenze, sono portati in codice rosso all’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Sono un uomo e una donna di 88 e 89 anni che, praticamente incosciente, sono intubati e sottoposti a cure specifiche nel disperato tentativo di salvarli. Poco dopo, l’equipe medica non può far altro che constatare la loro morte. Negli stessi minuti, dalla casa di riposo di Monsavano, altri due anziani sono trasferiti all’ospedale Careggi di Firenze, dove sono ancora ricoverati in gravi condizioni.

Le indagini in corso

Le cause del decesso e dei malori sono ancora tutte da accertare. Per questo, dopo l’apertura di un fascicolo d’inchiesta, il pm ha disposto le autopsie sui corpi delle due vittime. Dopo l’intervento dei carabinieri del Nas, al momento gli ispettori del’ufficio igiene dell’Asl Toscana centro stanno indagando. In particolare – ha scritto il Gruppo Sereni Orizzonti in una nota – «è stata momentaneamente chiusa per accertamenti» la cucina della Rsa di Monsavano, da cui sarebbero usciti i pasti contaminati.