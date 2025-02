Perugia, mangia un insaccato e muore. Il produttore rischia il processo per omicidio colposo

Il prodotto conteneva tracce del batterio Listeria monocytogenes

Il titolare di un’azienda produttiva di insaccati rischia il processo per omicidio colposo. La procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio dopo gli accertamenti avviati dall’ospedale di Città di Castello in seguito al decesso di una donna di poco più di sessant’anni, già portatrice di altra patologia. Secondo l’azienda sanitaria Umbria 1 l’azienda aveva violato la disciplina igienica della vendita e della produzione di un insaccato a base di suino. Che conteneva tracce del batterio Listeria monocytogenes superiori ai limiti consentiti.

I dolori addominali

La donna aveva accusato forti dolori addominali e vomito ed era stata ricoverata d’urgenza. Pur sottoposta a varie terapie era morta a causa di complicazioni, dopo quasi un mese. Dall’indagine epidemiologica effettuata dai sanitari dell’ospedale era emersa la presenza del batterio che aveva imposto l’avvio degli accertamenti da parte dell’Asl. La Asl, in particolare, dopo aver effettuato attività di prelevamento e campionamento degli alimenti presso l’abitazione della donna, era riuscita ad individuare la presenza del batterio all’interno di un alimento acquistato presso una attività commerciale di Umbertide. Ma prodotto e commercializzato da una azienda agraria della provincia di Arezzo.

L’indagine

Un medico legale e un esperto in malattie di origine batterica hanno verificato che il decesso era stato determinato dall’assunzione dell’insaccato. In particolare la morte era da ricondursi «ad uno stato settico provocato da una infezione da Listeria monocytogenens presente nella coppa di suino sulla quale sono stati eseguiti accertamenti da parte dell’Istituto Zooprofilattico di Perugia». All’esito del deposito della consulenza, è stato notificato al titolare della ditta produttrice l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. In assenza di richiesta di attività di indagini integrative o di interrogatorio da parte dell’indagato, è stato richiesto il rinvio a giudizio.