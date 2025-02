Trump parla ad un convegno a Miami e Renzi spunta in prima fila: «Il presidente è un tipo tosto»

Il convegno organizzato dal fondo saudita Future Investment Initiative (Fii), che ha il senatore nel board

Dalla prima fila, Matteo Renzi non è riuscito a nascondere un sorriso compiaciuto ed entusiasta mentre osservava il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dominare il palco dell’evento del Future Investment Initiative (Fii), il principale fondo sovrano dell’Arabia Saudita, a Miami. Lo guardava con un certo stupore, sorpreso dalla prestanza fisica del tycoon, come hanno confermato ad Open alcuni suoi collaboratori.

L’ex premier, che siede nel board del fondo saudita, aveva annunciato ieri ai suoi fedelissimi iscritti alla newsletter di trovarsi a Miami per l’evento, dove avrebbe assistito all’intervento di Trump. Ma, a quanto pare, non si aspettava una tale tenacia da parte dell’inquilino della Casa Bianca che, ricordiamolo, ha 78 anni. Un’ora e venti di intervento, seguita da altri trenta minuti di risposte alle domande dei presenti all’evento, restando sempre in piedi. Come lo stesso senatore di Renzi ha spiegato ai suoi, Trump si è mostrato come un tipo «tosto». Il che però non vuol dire che Italia Viva simpatizzi per il presidente americano o le sue ultime prese di posizione. Nei suoi ultimi interventi, infatti, Renzi ha più volte ribadito che l’Europa «deve muoversi per difendere la sua cultura e i suoi interessi», in modo unitario. Posizioni che certo non piacciono ai sovranisti.